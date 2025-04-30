Бойцы ВС РФ продвинулись под Часовым Яром благодаря вовремя подвезенным боеприпасам

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Подразделение 1442-го мотострелкового полка Южной группировки войск смогло продвинуться благодаря «Камазу» с боеприпасами, которые были вовремя доставлены на позиции старшим сержантом Георгием Джанаевым.
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