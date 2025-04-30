Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 326 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    НЕЛЬЗЯ оставлять ни малейшего шанса евро-бандеро-фашизму!! ГАДОСТЬ должна быть похоронена в земле НАВСЕГДА!Герой России Гасп...
  • Юрий Золотарев
    Роют окопы? Эт хорошо! Не надо будет рыть могилы для них после ударов наших ФАБов и "Искандеров". Прям в окопах засып...ВСУ уличили в соз...
  • ШКИПЕР
    А что "Орешники " уже закончились ? Надо раздолбить до начала перемирия, которое с 8 мая объявил Путин.Подполье сообщило...

Бойцы ВС РФ продвинулись под Часовым Яром благодаря вовремя подвезенным боеприпасам

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Подразделение 1442-го мотострелкового полка Южной группировки войск смогло продвинуться благодаря «Камазу» с боеприпасами, которые были вовремя доставлены на позиции старшим сержантом Георгием Джанаевым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх