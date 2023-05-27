Дилеры объяснили необходимость продлить параллельный импорт запчастей после 1 сентября

Союз автосервисов и ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой пролонгировать действие сертификатов соответствия на запчасти, ввозимые с помощью параллельного импорта, пишут«Известия».