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За ночь над регионами России сбито 239 дронов ВСУ

За ночь над регионами России сбито 239 дронов ВСУ

Средства противоздушной обороны с 20:00 воскресенья до 8:00 понедельника уничтожили 239 беспилотников ВСУ самолетного типа над российскими регионами.

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