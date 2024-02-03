Царьград Нет, не все украинцы, приехавшие в Россию, ненавидят нашу страну и русских, но встречаются, оказывается, вот такие "ждущие перемоги" особи.
"Врач", издевавшаяся в Москве над сыном и вдовой погибшего участника СВО, оказалась западной украинкой
Комментарии
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ВП
Виктор Петров
Выезжая в мае 2022 из Мариуполя к детям, я,жена и мать(85) лет провели (как и все выезжающие в РФ) шесть часов чтобы пройти фильтрацию и получить разрешение на выезд. А как выезжали из Херсона, Запорожской и других областей?...
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1 час.
Вячеслав Васильев
Где врачи с Окраины принимают-надо узаконить вместе с талончиком брать в регистратуре бейсбольную биту .Мне кажется справедливо.И если что то пошло не так -реабилитировать врача-посмертно.
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1 час.
Светлана Путря
Вот мразь! Отсиживается! Срочно отправить туда, нечего в России делать! И запрет на въезд в Россию!
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1 час.
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