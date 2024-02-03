"Врач", издевавшаяся в Москве над сыном и вдовой погибшего участника СВО, оказалась западной украинкой

ВП

Виктор Петров

Выезжая в мае 2022 из Мариуполя к детям, я,жена и мать(85) лет провели (как и все выезжающие в РФ) шесть часов чтобы пройти фильтрацию и получить разрешение на выезд. А как выезжали из Херсона, Запорожской и других областей?...