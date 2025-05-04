Киев будет бесконечно планировать силовой реванш для возврата потерянных областей.Если западные страны, в первую очередь США, не примут четкую позицию , связанную с непризнанием воссоединенных с Россией регионов, Украина может возобновить боевые действия.
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