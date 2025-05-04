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FT: без признания новых русских территорий конфликт остановить не удастся

FT: без признания новых русских территорий конфликт остановить не удастся

Киев будет бесконечно планировать силовой реванш для возврата потерянных областей.Если западные страны, в первую очередь США, не примут четкую позицию , связанную с непризнанием воссоединенных с Россией регионов, Украина может возобновить боевые действия.

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