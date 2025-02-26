Поступают сообщения о бегстве батальона 79-й бригады ВСУ из н.п. Константинополь в ДНР Российские военные продавили оборону ВСУ в населенном пункте Константинополь в ДНР.
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Поступают сообщения о бегстве батальона 79-й бригады ВСУ из н.п. Константинополь в ДНР Российские военные продавили оборону ВСУ в населенном пункте Константинополь в ДНР.
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