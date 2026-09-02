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Царьград

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Александр Хинштейн: Дрон ВСУ атаковал дом в хуторе Звягин

Александр Хинштейн: Дрон ВСУ атаковал дом в хуторе Звягин

В хуторе Звягин дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом, ранив местную жительницу. Женщина получила тяжелые травмы.

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