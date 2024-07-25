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Романов о ЦСКА: «Люди, думающие, что легко выиграть три кубка подряд, просто ненормальные. Какой бы ни была сильной «Тампа», они выиграли всего два, а третий не смогли»

Команда, прежде выигравшая два Кубка Гагарина подряд, уступила «Локомотиву» (1-4 в серии) в первом раунде плей-офф.

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