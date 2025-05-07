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31-часовая задержка: Рейс "ЮТэйр" Душанбе - Москва покинул Саратов

31-часовая задержка: Рейс "ЮТэйр" Душанбе - Москва покинул Саратов

Рейс "ЮТэйр" Душанбе - Москва был вынужденно задержан и сел в Саратове. После 31-часового ожидания самолет вылетел в "Внуково".

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