Associated Press: в Европе начался оливковый кризис

Цены на оливковое масло в Греции, Испании и Италии выросли вдвое и не в последнюю очередь из-за действий злоумышленников, которые вырубают оливковые деревья, лишая законопослушных фермеров средств к существованию.
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