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Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России

Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России

Известному российскому шансонье Михаилу Шуфутинскому присвоили звание народного артиста России. Артист удостоился этого звания по указу президента РФ Владимира Путина.

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