Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста России

Известному российскому шансонье Михаилу Шуфутинскому присвоили звание народного артиста России. Артист удостоился этого звания по указу президента РФ Владимира Путина.
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