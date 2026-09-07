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Три медведя попали в объектив скрытой камеры на Алтае

Три медведя попали в объектив скрытой камеры на Алтае

На видео животные поочередно проходят практически по одному маршруту В долине реки Аргут в Республике Алтай фотоловушка запечатлела медведей, проходящих по одной и той же тропе в разные месяцы.

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