Про разбившуюся Луну-25

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Ed

На самом деле реальный научно-технический уровень становится очевидным для всех когда не посадка на Луну а таран. Все остальное бла-бда-бла уже от лукавого. Недалек тот день, когда будем стоять в очереди на полеты на технике Китая и Индии. Споров по допуску к управлению полетами не будет - однозначно нет, либо многолетняя подготовка в вузах Китая и Индии и затем в их спеццентрах, на конкурсной основе.