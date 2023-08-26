На днях российский космический аппарат Луна-25 разбился о поверхность Луны. Миссия была интересной — предыдущие аппараты прилунялись на экваторе, а этот был намерен сесть на Южном полюсе спутника.
Про разбившуюся Луну-25
Комментарии
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E
Ed
На самом деле реальный научно-технический уровень становится очевидным для всех когда не посадка на Луну а таран. Все остальное бла-бда-бла уже от лукавого. Недалек тот день, когда будем стоять в очереди на полеты на технике Китая и Индии. Споров по допуску к управлению полетами не будет - однозначно нет, либо многолетняя подготовка в вузах Китая и Индии и затем в их спеццентрах, на конкурсной основе.
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13 час.
Н
Наталья
Наше руководство просрало полностью отрасль, в которой СССР был первым в мире!!! Стыдоба и позор!! Рогозин на теплом месте, а должен быть в другом (догадайтесь с трех раз)... всесь мир угорает со смеху...а китайцы крутят у виска:КАК можно было??? Зато миллиардеры с яхтами растут как на дрожжах!!! Слов просто нет!!
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12 час.
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