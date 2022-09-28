В Красноярском крае будут судить взломщиков гаражей, похитивших имущество более чем на 3 млн рублей

Следователями ГСУ ГУ МВД по Красноярскому краю завершено расследование многоэпизодного уголовного дела по обвинению двоих местных жителей в серии краж имущества из гаражей, которые они совершили в течение 2021 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии