Закон, порядок, государство

933 подписчика

В Красноярском крае будут судить взломщиков гаражей, похитивших имущество более чем на 3 млн рублей

Следователями ГСУ ГУ МВД по Красноярскому краю завершено расследование многоэпизодного уголовного дела по обвинению двоих местных жителей в серии краж имущества из гаражей, которые они совершили в течение 2021 года.

