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ИА Регнум

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Карма для Неуловимого Джо: почему дроны притягиваются к Зеленскому

Карма для Неуловимого Джо: почему дроны притягиваются к Зеленскому

ГЕВОРГ МИРЗАЯН - специально для ИА Регнум. Великая и могучая Литва, самопровозглашенный восточный форпост НАТО, опора и надежа коллективного Запада 13 сентября подняла воздушную тревогу, закрыла столичный аэропорт и подняла в воздух натовский истребитель.

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