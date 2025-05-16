Вучич оценил переговоры РФ и Украины

Достигнутая в результате переговоров РФ и Украины в Стамбуле договоренность об обмене пленными по схеме «1000 на 1000» может быть показателем начала реального диалога, заявил президент Сербии Александар Вучич.
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