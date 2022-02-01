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Сторонники экс-президента США Трампа собрали 51 миллион долларов пожертвований за полгода

Сторонники экс-президента США Трампа собрали 51 миллион долларов пожертвований за полгода

ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Политические комитеты, выступающие в поддержку экс-президента США Дональда Трампа, собрали пожертвования в размере 51 миллиона долларов США с 1 июля по 31 декабря прошлого года, Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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