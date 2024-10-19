Во Франции призвали к прекращению поддержки Зеленского после слов Путина

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем выступлении категорично выразился против продолжения финансирования Владимира Зеленского после комментариев российского президента Владимира Путина.
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