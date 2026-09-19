Chevron предсказал топливный кризис из-за конфликта на Ближнем Востоке

Стоимость дизельного топлива в США достигла рекорда $6,49 за галлон. Год назад цена составляла $3,7. Глава Chevron предупредил о топливном кризисе на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
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