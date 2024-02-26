7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 400 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Вечтомов
    А кто это и что за п...зда?Увела любовница? ...
  • Вовладар Даров
    Кому это пишут новость? Абсолютно неинтересно!Милявская не верн...
  • Danylo Bas
    Всем мира и добра! Не знаю как кому, а мне безумно хочется принять в подарок янтарные шахматы! Прям оч-очень! Увидел ...Топ подарков для ...

Приняли лучше, чем Киркорова: еще один изгнанный артист победоносно вернулся на сцену

Приняли лучше, чем Киркорова: еще один изгнанный артист победоносно вернулся на сцену

Исполнитель порадовал зрителей на «Золотом граммофоне». Филипп Киркоров кадр шоу "Маска" на НТВВ начале февраля Филипп Киркоров восстановил свою репутацию, изрядно подмоченную после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, и вернулся не только в телеэфир, но и на сцену.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Zoia Goldshtab
МерзотА поганая этот пирожков!
Ответить
20 час.
НМ
Наталия Москаленко
Какой же мерзкий этот Ревва! Бездарный наглый урод!
Ответить
18 час.
Владимир Нелюбин
Ну, вот начался &quot;обратный процесс&quot;....возвращение дерьма в эфиры...
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх