Приняли лучше, чем Киркорова: еще один изгнанный артист победоносно вернулся на сцену

Исполнитель порадовал зрителей на «Золотом граммофоне». Филипп Киркоров кадр шоу "Маска" на НТВВ начале февраля Филипп Киркоров восстановил свою репутацию, изрядно подмоченную после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, и вернулся не только в телеэфир, но и на сцену.