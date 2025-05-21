Новак и министр нефти Бахрейна обсудили варианты совместной добычи нефти и газа

Вице-премьер РФ Александр Новак и министр нефти и экологии Бахрейна Мохаммед бен Мубарак бен Дейна в ходе встречи обсудили возможности совместной работы по геологоразведке и добыче нефти и газа на шельфе Бахрейна с участием российских компаний.
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