Новак и министр нефти Бахрейна обсудили варианты совместной добычи нефти и газа

Вице-премьер РФ Александр Новак и министр нефти и экологии Бахрейна Мохаммед бен Мубарак бен Дейна в ходе встречи обсудили возможности совместной работы по геологоразведке и добыче нефти и газа на шельфе Бахрейна с участием российских компаний.