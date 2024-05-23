Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Депутат Рады рассказал, что изготовленные на Украине наркотики идут в Россию

Депутат Рады рассказал, что изготовленные на Украине наркотики идут в Россию

Распространение наркотиков стало серьёзной угрозой для украинского государства. Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил член партии «Слуга народа» Владлен Неклюдов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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