Корабль Циклон выполнил переход в Севастополь для продолжения госиспытаний

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Экипаж нового малого ракетного корабля "Циклон" осуществил переход из Новороссийска в Севастополь для продолжения государственных испытаний, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ).