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Вирусолог Малинникова: новые подварианты гриппа в России требуют вакцинации 75 % населения

Вирусолог Малинникова: новые подварианты гриппа в России требуют вакцинации 75 % населения

МОСКВА, 22 сентября, ФедералПресс. В России фиксируется рост заболеваемости гриппом, вызванный новыми подвариантами вируса, которые отличаются по антигенной структуре от прошлогодних.

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