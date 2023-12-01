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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В сезонах-2024/25 «Заубер» будет выступать в «Формуле-1» с оригинальным названием

По окончании чемпионата 2023 года «Заубер» и «Альфа Ромео» прекратили многолетнее сотрудничество, в рамках которого, помимо прочего, команда выступала в «Ф-1» под маркой итальянского бренда.

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