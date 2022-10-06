FiNE-NEWS

1 568 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    А не пошли бы они эти эксперды кобыле в трещину, наши сами разберутся без их экспердиз.WSJ: западные экс...
  • Сергей Нововожилов
    Господа "товарищи" из "Газпрома", не пора ли Россию газифицировать, так же как в Канаде, по Умному.Запасы газа в Евр...
  • Галина к
    Глупые курицы!Хвост вертит соба...

Спецназ ДНР своими рейдами по тылам противника лишает бронетехнику ВСУ подвоза топлива

Спецназ ДНР своими рейдами по тылам противника лишает бронетехнику ВСУ подвоза топлива

Горящий топливозаправщик противника Бойцы корпусов Народной милиции ДНР и ЛНР, которые после вхождения республик в состав России ещё не успели сменить официальный статус, проводят рейды по тылам противника на ряде участков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх