Спецназ ДНР своими рейдами по тылам противника лишает бронетехнику ВСУ подвоза топлива

Горящий топливозаправщик противника Бойцы корпусов Народной милиции ДНР и ЛНР, которые после вхождения республик в состав России ещё не успели сменить официальный статус, проводят рейды по тылам противника на ряде участков.
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