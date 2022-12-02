Марокко установил рекорд Африки, Япония опередила в группе Испанию и Германию, Мартинес ушел из сборной Бельгии

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте. Нойер обновил вратарский рекорд по матчам на ЧМ На футбольном чемпионате мира в Катаре в четверг прошли очередные четыре матча заключительного, третьего тура группового раунда.