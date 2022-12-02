ПЛЕЙМЕЙКЕР

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Марокко установил рекорд Африки, Япония опередила в группе Испанию и Германию, Мартинес ушел из сборной Бельгии

Марокко установил рекорд Африки, Япония опередила в группе Испанию и Германию, Мартинес ушел из сборной Бельгии

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте. Нойер обновил вратарский рекорд по матчам на ЧМ На футбольном чемпионате мира в Катаре в четверг прошли очередные четыре матча заключительного, третьего тура группового раунда.

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