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Может ли в России начаться эпидемия чумы после смерти сотрудницы НИИ в Иркутской области?

Может ли в России начаться эпидемия чумы после смерти сотрудницы НИИ в Иркутской области?

Версия В лаборатории Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока произошло ЧП: молодая сотрудница разбила пробирку, в которой, по всей видимости, находился возбудитель легочной чумы.

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