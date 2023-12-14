Роспотребнадзор дал советы, как правильно хранить продукты в холодильнике

Они помогут максимально продлить срок годности продуктов и уберечь свое здоровье.Роспотребнадзор выделил несколько правил хранения, которые помогут максимально продлить срок годности продуктов и уберечь свое здоровье.
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