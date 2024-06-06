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Пашаев ответил на обвинения в том, что он избегает участия в СВО

Пашаев ответил на обвинения в том, что он избегает участия в СВО

Бывший адвокат Эльман Пашаев ответил на обвинения в том, что он избегает участия в специальной военной операции, по словам критиков находясь 90% времени в съемной квартире в Москве - он предложил лидеру Общероссийского движения предпринимателей Андрею Ковалеву поехать вместе с ним в Донбасс.

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