Пашаев ответил на обвинения в том, что он избегает участия в СВО

Бывший адвокат Эльман Пашаев ответил на обвинения в том, что он избегает участия в специальной военной операции, по словам критиков находясь 90% времени в съемной квартире в Москве - он предложил лидеру Общероссийского движения предпринимателей Андрею Ковалеву поехать вместе с ним в Донбасс.
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