Почему русские должны за всех умирать?

Знаете, уже какое-то дежавю просто. Ведь уже не первый раз такое происходит: очередной пожар в армяно-азербайджанских отношениях и очередная порция обвинений в сторону России.
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