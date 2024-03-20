У России для Франции припасена по настоящему жёсткая санкция, в сфере энергетики. Настолько жёсткая, что способна в момент эскалировать ситуацию до невиданного уровня.
За какие "фаберже" держит Россия Францию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Сорокин
Месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным.
Ответить
22 час.
Андрей Stan
Честно говоря, я сразу сказал, что Хранцузики встряли... Ещё когда смотрел на PJLITWERE ролик какой то там "русской француженкой", когда она ляпнула, что потеря Нигера для Франции ничем не грозит?!... Я сразу понял всю НИКЧЁМНОСТЬ "сего специалиста болтологии"... ))) Настоящий журналист именно таким качеством и отличается... С "умным.видом" говорить о вещах в которых НИ ХРЕНА не понимаешь... )))) И как последствие "революции" в Нигере, Микрон поехал в Казахстан?!... )))) Но Россия там владела "контрольным пакетом акций" урановых месторождений... И наш "Маню" полетел обратно, не солоно хлебамши... )))
Ответить
21 час.
EV
Evgeni Velesik
Вот и ответ, чуть выше в Россию приехал переговорщик глава МАГАТЭ, приехал уговаривать не запрещать Франции продавать топливо на АЭС!
Ответить
18 час.
Свежие комментарии