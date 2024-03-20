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За какие "фаберже" держит Россия Францию

За какие "фаберже" держит Россия Францию

У России для Франции припасена по настоящему жёсткая санкция, в сфере энергетики. Настолько жёсткая, что способна в момент эскалировать ситуацию до невиданного уровня.

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Комментарии
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Евгений Сорокин
Месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным.
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22 час.
Андрей Stan
Честно говоря, я сразу сказал, что Хранцузики встряли... Ещё когда смотрел на PJLITWERE ролик какой то там &quot;русской француженкой&quot;, когда она ляпнула, что потеря Нигера для Франции ничем не грозит?!... Я сразу понял всю НИКЧЁМНОСТЬ &quot;сего специалиста болтологии&quot;... ))) Настоящий журналист именно таким качеством и отличается... С &quot;умным.видом&quot; говорить о вещах в которых НИ ХРЕНА не понимаешь... )))) И как последствие &quot;революции&quot; в Нигере, Микрон поехал в Казахстан?!... )))) Но Россия там владела &quot;контрольным пакетом акций&quot; урановых месторождений... И наш &quot;Маню&quot; полетел обратно, не солоно хлебамши... )))
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21 час.
EV
Evgeni Velesik
Вот и ответ, чуть выше в Россию приехал переговорщик глава МАГАТЭ, приехал уговаривать не запрещать Франции продавать топливо на АЭС!
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18 час.

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