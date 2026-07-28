Хаби Алонсо после матча с «Вестерн Сидней Уондерерс»: «Были моменты, когда мы с трудом находили решения»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо после победы над в товарищеском матче над «Вестерн Сидней Уондерерс» (6:4) признал, что его команде предстоит еще много работы перед началом сезона-2026/27, особенно в вопросах управления игрой и защиты.
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