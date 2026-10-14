В Москве пройдет фестиваль «Белая трость» для талантливых ребят с нарушениями зрения

В этом году мероприятие пройдет 15 октября и объединит юных исполнителей из 11 стран.В столице создают все возможности для того, чтобы дети с особенностями здоровья могли раскрыться в творчестве и поверить в свои силы.
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