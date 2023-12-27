Мэра Новосибирска Анатолия Локтя "отправляют" в отставку

Появились слухи, что градоначальник якобы написал заявление об уходе по собственному желанию. Это опровергли в мэрии и правительстве регионаВ среду, 27 декабря, несколько политических телеграм-каналов "отправили в отставку" мэра Новосибирска Анатолия Локтя.