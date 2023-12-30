Mash: клуб Mutabor решил взыскать с Ивлеевой миллионы после "голой" вечеринки

По данным Телеграм-канала Mash руководство московского клуба Mutabor решило подать иск к Анастасии Ивлеевой, которая организовала в этом увеселительном заведении так называемую "голую" вечеринку со звездами шоу-бизнеса .
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