Путин указал на желание РПЦ быть отделенной от государства

Президент РФ Владимир Путин во время встречи 6 января с семьями погибших в спецоперации военных сказал, что Русская православная церковь (РПЦ) хочет быть отделенной от государства и государство эту позицию поддерживает.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии