Кинолог предупредил об опасности вейпа для собак

Вдыхание дыма от сигарет или вейпа небезопасно для человека и собак. Пассивное курение так же вредно, как и активное, подчеркнул в беседе с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
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