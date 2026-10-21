Каждый раз, когда сходит снег и обнажается участок, перед глазами предстаёт одна и та же картина: деревянные конструкции, которые ещё осенью выглядели вполне прилично, к весне превращаются в нечто тёмное, влажное и рассыпающееся.
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