Оперная певица Маслова исполнит "Набукко" в Париже с Пласидо Доминго

Российская оперная певица, победительница Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава Ольга Маслова в концертном зале Парижа "Гаво" споет с испанской звездой оперы Пласидо Доминго.
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