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Инсайдер Романо: "ПСЖ" еще не принял никакого решения по составу команды на сезон

Инсайдер Романо: "ПСЖ" еще не принял никакого решения по составу команды на сезон

Инсайдер и журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter рассказал, существует ли вероятность того, что французский нападающий Килиан Мбаппе не попадет в заявку "ПСЖ" на Лигу чемпионов в том случае, если останется в команде еще на сезон.

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