Соль на рану: какие знания Смольный даже не пытается перенять у Москвы в борьбе со снегом

Власти Петербурга отказались от реагентов, не научившись их правильно использовать. Эксперт рассказала, в чем соль грамотного и экологичного использования реагентов, и почему по отдельности компоненты не справляются с последствиями снегопадов.
Власти Петербурга отказались от реагентов, не научившись их правильно использовать. Эксперт рассказала, в чем соль грамотного и экологичного использования реагентов, и почему по отдельности компоненты не справляются с последствиями снегопадов.
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