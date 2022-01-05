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Соль на рану: какие знания Смольный даже не пытается перенять у Москвы в борьбе со снегом

Власти Петербурга отказались от реагентов, не научившись их правильно использовать. Эксперт рассказала, в чем соль грамотного и экологичного использования реагентов, и почему по отдельности компоненты не справляются с последствиями снегопадов.

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