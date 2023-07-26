Дмитрий Дибров назвал русских "живыми трупами"

А сам то он,что нибудь доброго в жизни сделал.Дибров ещё в 90-ых,трындел,что он казак,а маскали это ничтожество.А самое главное,после этого,опять работал на ТВ.

Тамара Елисеева

От тюрьмы и от сумы не отрекаются. Сегодня он имеет возможность платить по 450 000 за обучение детей. Кто знает, что будет завтра? Только такой ..мудак может высказываться не думая о том, что его может ждать дальше? Очки и галстуки будет продавать? Да и мордочку нечем будет подтягивать. Денежки быстро испаряются. Одним словом, молодящийся старый дурак.