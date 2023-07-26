Медвежий угол

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Дмитрий Дибров назвал русских "живыми трупами"

Дмитрий Дибров назвал русских "живыми трупами"

Ответ не заставил себя ждать Дмитрий Дибров высокомерно назвал русских "живыми трупами". Ответ утратившему популярность телеведущему не заставил себя ждать.

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Комментарии
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Лилианна Марченко
Трепач....
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1 час.
ВБ
Василий Блохин
А сам то он,что нибудь доброго в жизни сделал.Дибров ещё в 90-ых,трындел,что он казак,а маскали это ничтожество.А самое главное,после этого,опять работал на ТВ.
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1 час.
Тамара Елисеева
От тюрьмы и от сумы не отрекаются. Сегодня он имеет возможность платить по 450 000 за обучение детей. Кто знает, что будет завтра? Только такой ..мудак может высказываться не думая о том, что его может ждать дальше? Очки и галстуки будет продавать? Да и мордочку нечем будет подтягивать. Денежки быстро испаряются. Одним словом, молодящийся старый дурак.
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1 час.

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