Ответ не заставил себя ждать Дмитрий Дибров высокомерно назвал русских "живыми трупами". Ответ утратившему популярность телеведущему не заставил себя ждать.
Дмитрий Дибров назвал русских "живыми трупами"
Комментарии
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Лилианна Марченко
Трепач....
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1 час.
ВБ
Василий Блохин
А сам то он,что нибудь доброго в жизни сделал.Дибров ещё в 90-ых,трындел,что он казак,а маскали это ничтожество.А самое главное,после этого,опять работал на ТВ.
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1 час.
Тамара Елисеева
От тюрьмы и от сумы не отрекаются. Сегодня он имеет возможность платить по 450 000 за обучение детей. Кто знает, что будет завтра? Только такой ..мудак может высказываться не думая о том, что его может ждать дальше? Очки и галстуки будет продавать? Да и мордочку нечем будет подтягивать. Денежки быстро испаряются. Одним словом, молодящийся старый дурак.
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1 час.
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