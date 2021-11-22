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Ральф Рангник может возглавить «Манчестер Юнайтед». И на этом реформы в «Локомотиве» закончатся?

Ральф Рангник может возглавить «Манчестер Юнайтед». И на этом реформы в «Локомотиве» закончатся?

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник является одним из претендентов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.

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