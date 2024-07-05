В ночь с 4 на 5 июля в работах по уборке города были задействованы 16 единиц спецтехники

В ночь с 4 на 5 июля в работах по уборке города были задействованы 16 единиц спецтехникиПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» мойку и механизированную уборку проезжей части продолжили семь поливомоечных машин, вакуумная пылеуборочная машина, прицепной пылеуборочный агрегат «Чистодор» и два трактора.