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Артисты ДНР снимутся в фильме про челябинских танкистов из подразделения "Чёрные ножи"

Артисты ДНР снимутся в фильме про челябинских танкистов из подразделения "Чёрные ножи"

Работа над картиной идёт в эти дни на Южном Урале.Донецкая государственная филармония предоставила для звуковой дорожки будущей киноленты "Чёрные ножи — освободители Европы" отрывок "Вставайте, люди русские" из знаменитой кантаты Сергея Прокофьева.

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