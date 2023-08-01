Артисты ДНР снимутся в фильме про челябинских танкистов из подразделения "Чёрные ножи"

Работа над картиной идёт в эти дни на Южном Урале.Донецкая государственная филармония предоставила для звуковой дорожки будущей киноленты "Чёрные ножи — освободители Европы" отрывок "Вставайте, люди русские" из знаменитой кантаты Сергея Прокофьева.