RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 189 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • людмила пригарина
    Прошу прощения, поздравили как? Подарили квартиру? Стиральную машинку? Сто тысяч рублей? Как оценили «В годы Великой ...Власти Тюменской ...
  • Михаил Еграшин
    Еще бы. Стены коксом оштукатурены. LSD-плитка на гашишный клей посажена... Неплохой гешефт 😆Выставленная на т...
  • Анатолий Ишимбаев
    Удачи!Россиянка Дудаков...

Захарова спрогнозировала «истерику» в КНР из-за антироссийских санкций Литвы

Захарова спрогнозировала «истерику» в КНР из-за антироссийских санкций Литвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова спрогнозировала «истерику» среди производителей КНР на фоне сообщений о планах Литвы запретить экспортировать в страну гвозди, кнопки, швейные иглы и вязальные спицы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх