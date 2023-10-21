Захарова спрогнозировала «истерику» в КНР из-за антироссийских санкций Литвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова спрогнозировала «истерику» среди производителей КНР на фоне сообщений о планах Литвы запретить экспортировать в страну гвозди, кнопки, швейные иглы и вязальные спицы.
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