Происшествия

9 подписчиков

В Петрозаводске полицейские задержали местного жителя, который под видом девушки обманывал интернет-пользователей

В Петрозаводске полицейские задержали местного жителя, который под видом девушки обманывал интернет-пользователей

«Сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Карелия пресечена деятельность афериста, который похищал денежные средства интернет-пользователей, представляясь девушкой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх