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Россиян призвали срочно покинуть два региона в Индии

Россиян призвали срочно покинуть два региона в Индии

Посольство России в Индии призвало воздержаться от посещения Джамму и Кашмира Посольство России в Индии призвало соотечественников воздержаться от посещения двух регионов.

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Комментарии
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Виктор Онегин
Это всего верней политический посыл,нежели рекомендация. Кому надо быть в этих районах по делам,тот его не покинет,кому не надо - с какого перепуга ехать туда откуда может прилететь. Посыл такой - Пакистан плохой.Вот и объяснил что там может этот Пакистан натворить или кто именно виновен. По аналогии: Израиль-арабы вначале как арабы виновны,потом Израиль кляли во всех грезах пока не накрошили народу с той и другой стороны.А сейчас вроде как &quot;англичанка&quot; арабам затравку дала.Так кому выгодно &quot;крошево&quot; Индия-Пакистан?!
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