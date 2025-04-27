Россиян призвали срочно покинуть два региона в Индии

Виктор Онегин

Это всего верней политический посыл,нежели рекомендация. Кому надо быть в этих районах по делам,тот его не покинет,кому не надо - с какого перепуга ехать туда откуда может прилететь. Посыл такой - Пакистан плохой.Вот и объяснил что там может этот Пакистан натворить или кто именно виновен. По аналогии: Израиль-арабы вначале как арабы виновны,потом Израиль кляли во всех грезах пока не накрошили народу с той и другой стороны.А сейчас вроде как "англичанка" арабам затравку дала.Так кому выгодно "крошево" Индия-Пакистан?!