✅⭐CS:GO PRIME STATUS⭐СМЕНА ВСЕХ ДАННЫХ⭐ГАРАНТИЯ⭐ПОДАРОК ⭐МОМЕНТАЛЬНАЯ ДОСТАВКА ⭐Г...

✅⭐CS:GO PRIME STATUS⭐СМЕНА ВСЕХ ДАННЫХ⭐ГАРАНТИЯ⭐ПОДАРОК⭐МОМЕНТАЛЬНАЯ ДОСТАВКА⭐ГАРАНТИЯ НА ТОВАР⭐СМЕНА ВСЕХ ДАННЫХ⭐CS:GO PRIME STATUS После покупки вы получите данные от АККАУНТА Steam с купленной/полученной игрой CS:GO, в которой обязательно будет присутствовать Prime СТАТУС Вы получите логин и пароль от аккаунта, а также логин пароль от почты, что значит, что вы сможете поменять все данные ✔️ Гарантированный доступ к игре CS:GO с активным Prime-Статусом✔️ На аккаунте встречаются и другие платные игры, такие как: RUST, GTA5, Garry´s Mod и др.